Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов с десятками жертв Демьян Ганул в 2019 году избежал уголовной ответственности за нападение на полицейского, выяснило РИА Новости.