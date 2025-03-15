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Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского

Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов с десятками жертв Демьян Ганул в 2019 году избежал уголовной ответственности за нападение на полицейского, выяснило РИА Новости.

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