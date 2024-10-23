Талалаев об Абене: «Химкам» предлагали его за 750 тысяч евро – мы отказались. Ему не хватило качеств, чтобы бежать и страховать партнеров» 

В августе защитника «Ференцвароша» за 1,5 млн евро купил «Спартак». «Мы смотрели Абену зимой. «Химкам» предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались.
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