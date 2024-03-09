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    А как же пресловутая "Женевская конвенция"? И что ООН? Опять язык в ж...е? Никого из этой  «Магуры», в случае попадан...Возмездие будет с...

Возмездие будет суровым, потом пусть не жалуются: ВСУ расстреляли обезоруженных русских пленных

Возмездие будет суровым, потом пусть не жалуются: ВСУ расстреляли обезоруженных русских пленных

В соцсетях распространяется видео расправы украинских боевиков над нашими военнослужащими.Расстрел безоружных «Военкоры Русской Весны» опубликовали видеозапись, на которой украинские боевики 47-й бригады «Магура» расстреливают русских солдат.

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Комментарии
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Vovan
Они же партнеры! Забыли? В.В.П.
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1 д.
Владимир Петров
&quot;Магура&quot; - это надпись на гарантированном мертвеце. И &quot;Азов&quot;, и &quot;Айдар&quot; и проч. Никаких судов и адвокатов - безусловная хана пидорам.
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21 час.
НП
Наталья Павлова
А как же пресловутая &quot;Женевская конвенция&quot;? И что ООН? Опять язык в ж...е? Никого из этой  «Магуры», в случае попадания кого-либо из этих нелюдей в плен, в живых не оставлять! Решением &quot;тройки&quot;, как во времена Отечественной войны, к стенке и в расход.
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3 час.

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