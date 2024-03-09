В соцсетях распространяется видео расправы украинских боевиков над нашими военнослужащими.Расстрел безоружных «Военкоры Русской Весны» опубликовали видеозапись, на которой украинские боевики 47-й бригады «Магура» расстреливают русских солдат.
Возмездие будет суровым, потом пусть не жалуются: ВСУ расстреляли обезоруженных русских пленных
Комментарии
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Vovan
Они же партнеры! Забыли? В.В.П.
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1 д.
Владимир Петров
"Магура" - это надпись на гарантированном мертвеце. И "Азов", и "Айдар" и проч. Никаких судов и адвокатов - безусловная хана пидорам.
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21 час.
НП
Наталья Павлова
А как же пресловутая "Женевская конвенция"? И что ООН? Опять язык в ж...е? Никого из этой «Магуры», в случае попадания кого-либо из этих нелюдей в плен, в живых не оставлять! Решением "тройки", как во времена Отечественной войны, к стенке и в расход.
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3 час.
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