Возмездие будет суровым, потом пусть не жалуются: ВСУ расстреляли обезоруженных русских пленных

НП

Наталья Павлова

А как же пресловутая "Женевская конвенция"? И что ООН? Опять язык в ж...е? Никого из этой «Магуры», в случае попадания кого-либо из этих нелюдей в плен, в живых не оставлять! Решением "тройки", как во времена Отечественной войны, к стенке и в расход.