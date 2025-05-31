Раскрыт план Трампа по обвалу доллара: Россия извлечет большую выгоду

БЕРЛИН, 31 мая, ФедералПресс. Немецкое издание Merkur со ссылкой на финансовых экспертов сообщает, что текущее ослабление американской валюты может быть частью стратегии администрации президента Дональда Трампа.
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