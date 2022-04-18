Магомед Адиев о 1:2 с «Таразом»: «Не забиваешь ты, забивают тебе»

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев прокомментировал поражение «Таразу» (1:2) в 6-м туре КПЛ. – Считаю, что, в целом, мы провели нормальную игру.
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