В Детском музыкальном театре юного актера откроется «Школа Снежной королевы»

С 16 декабря по 6 января на Новой сцене Детского музыкального театра юного актера состоится премьера музыкального шоу-спектакля Андрея Крючкова «Школа Снежной королевы», основанного на одноименной сказке Вадима Коростылева.
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