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Царьград

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Илон Маск назвал причину крушения своего космического корабля Starship

Илон Маск назвал причину крушения своего космического корабля Starship

Основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск назвал причину крушения космического корабля Starship во время седьмого тестового запуска.

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