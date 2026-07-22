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Царьград

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Мэр Нью-Йорка призвал США арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Мэр Нью-Йорка призвал США арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о невозможности ареста премьер-министра Израиля Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда.

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