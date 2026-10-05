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Культуромания

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Томский ансамбль «Варг Кара» выступил на фестивале «Этюды Севера»

Томский ансамбль «Варг Кара» выступил на фестивале «Этюды Севера»

Этнический ансамбль песни и танца «Варг Кара» из села Парабель (Томская область) принял участие в Межрегиональном фестивале коренных народов Сибири «Этюды Севера».

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