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Царьград

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Археологи раскопают 473 кв. м в Можайске ради новой подстанции

Археологи раскопают 473 кв. м в Можайске ради новой подстанции

В Можайском городском округе перед прокладкой кабельной линии длиной 2502 метра и строительством подстанции археологи исследуют 473 квадратных метра на двух памятниках — культурном слое Можайска и селище «Чертаново».

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