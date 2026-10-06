Археологи раскопают 473 кв. м в Можайске ради новой подстанции

В Можайском городском округе перед прокладкой кабельной линии длиной 2502 метра и строительством подстанции археологи исследуют 473 квадратных метра на двух памятниках — культурном слое Можайска и селище «Чертаново».
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