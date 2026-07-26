Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о своем возможном посредничестве по Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Давно бы справились, если бы не огромное количество посредников.
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1 м.
Борис Сторублевцев
Не посредники виноваты, нет политической воли Рулевого!!!
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1 м.
Борис Леонтьев
Никаких посредников между Россией и Украиной быть не должно. Сыты уже по самое "нихочу". И белорусским посредничеством аж дважды, И турецким. И американским. И европейским многократно. Вот только казахи Путина с Лавровым ещё не поимели.😡
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1 м.
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