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Политика как она есть

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Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине

Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о своем возможном посредничестве по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Давно бы справились, если бы не огромное количество посредников.
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1 м.
Борис Сторублевцев
Не посредники виноваты, нет политической воли Рулевого!!!
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1 м.
Борис Леонтьев
Никаких посредников между Россией и Украиной быть не должно. Сыты уже по самое &quot;нихочу&quot;. И белорусским посредничеством аж дважды, И турецким. И американским. И европейским многократно. Вот только казахи Путина с Лавровым ещё не поимели.😡
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1 м.