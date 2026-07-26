Давно бы справились, если бы не огромное количество посредников.

Борис Леонтьев

Никаких посредников между Россией и Украиной быть не должно. Сыты уже по самое "нихочу". И белорусским посредничеством аж дважды, И турецким. И американским. И европейским многократно. Вот только казахи Путина с Лавровым ещё не поимели.😡