Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд

31 августа на берегу скандинавского фьорда Гейрангер состоится громкая и очень странная свадьба. Мужем и женой станут 52-летняя норвежская принцесса Марта Луиза, которая считает себя ясновидящей, и 49-летний американский целитель Дурек Верретт, утверждающий, что его предками были инопланетные ящеры.