РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Действительно, мистический аспект Реальности проявляет себя и через НЕКОТОРЫЕ жизненные обстоятельства, которые индив...Христианство прот...
  • Малик Гумеров
    По законам товарно-денежных отношений   капитализм давно   должен сдохнуть !    А пока  наоборот - через этот инструм...Происхождение кап...
  • Малик Гумеров
    Бог общается с каждым языком жизненных обстоятельств ! А в эти жизненные обстоятельства каждый загоняет себя сам ,...Христианство прот...

"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

В частности, Яна Поплавская отреагировала на слова председателя СК о детях мигрантов. Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%,-     заявил Александр Бастрыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх