"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

В частности, Яна Поплавская отреагировала на слова председателя СК о детях мигрантов. Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%,- заявил Александр Бастрыкин.
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