EA Sports FC 24 к главным матчам Евро-2024 и Still Wakes the Deep с подвохом: Microsoft раскрыла вто...

EA Sports FC 24 к главным матчам Евро-2024 и Still Wakes the Deep с подвохом: Microsoft раскрыла вторую волну июньских новинок в Game PassИздательство Microsoft в новостном блоге Xbox Wire анонсировало вторую волну июньских игровых новинок для подписчиков Game Pass для PC и консолей Xbox, а также раскрыло список покидающих сервис игр.