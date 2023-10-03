Депутат Гурулев: Минобороны набирает столько людей, сколько может обслужить ВПК

В России сегодня нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, так как потребность в военных закрывается благодаря контрактникам, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
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