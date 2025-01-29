Когда в 2025 году будут весенние каникулы у школьников?

Рассказываем, когда начнутся каникулы и сколько дней они продлятся Третья и самая длинная четверть, можно сказать, только началась, но многие школьники и их родители уже задаются вопросом: когда же начнутся весенние каникулы? О том, когда они настанут и сколько продлятся, – в материале amic.
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