Когда в 2025 году будут весенние каникулы у школьников?

Рассказываем, когда начнутся каникулы и сколько дней они продлятся Третья и самая длинная четверть, можно сказать, только началась, но многие школьники и их родители уже задаются вопросом: когда же начнутся весенние каникулы? О том, когда они настанут и сколько продлятся, – в материале amic.