Полиция вернула жителю Томска иномарку стоимостью 15 млн рублей, обманом похищенную экс-компаньоном

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области, во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 43-летнего ранее судимого жителя города Северска.