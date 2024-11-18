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Закон, порядок, государство

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Полиция вернула жителю Томска иномарку стоимостью 15 млн рублей, обманом похищенную экс-компаньоном

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области, во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 43-летнего ранее судимого жителя города Северска.

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