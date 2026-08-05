До 6827 рублей в день. Социальный фонд назвал максимум больничного на 2026 год

Но это максимум, и добраться до него непросто: нужны и высокий официальный доход за предыдущие два года, и стаж более восьми лет В 2026 году в России максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности составит около семи тысяч рублей, как стало известно из заявления Социального фонда на платформе "Макс".
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