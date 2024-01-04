Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Побольше бы такого позитива..Наёмник из Болгар...
  • Сергей Федотов
    От нынче подача новостей, понимаешь.... "...Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии..." Т.е. может и...Прорвать кордон и...
  • Людмила Лепаева
    С вами согласнаПрорвать кордон и...

Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами

Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами

Президент России Владимир Путин внес изменения в указы, устанавливающие временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх