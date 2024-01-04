Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами

Президент России Владимир Путин внес изменения в указы, устанавливающие временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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