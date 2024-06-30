Глава ФКС России: «Люди перестают смотреть Олимпиаду. И тут МОК видит, что Россия проводит «Игры будущего»

«Вы посмотрите, кто возглавил это направление (Кибер: речь про киберспорт на Олимпиаде), это бывший сотрудник ЦРУ (Кибер: Брайан Булатао), какие могут быть еще вопросы? Теперь он является сотрудником МОК и будет заниматься киберспортом.