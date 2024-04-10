ВС РФ уничтожили из "Градов" боевиков ВСУ на соледаро-северском направлении

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск ликвидировали живую силу ВСУ на соледаро-северском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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