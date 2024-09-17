Сваи красит робот. Барнаульский завод внедрил инновации благодаря господдержке

Барнаульский завод винтовых свай — единственное в Сибири предприятие, где наладили серийное производство Более 5,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов было направлено на развитие бизнеса в Алтайском крае.
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