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Царьград

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Минус 20 тысяч человек за год: в Нижегородскую область пришла беда с рождаемостью

Минус 20 тысяч человек за год: в Нижегородскую область пришла беда с рождаемостью

В регионе уже не первый год падает рождаемость и растёт смертность. За предыдущий год тенденция не изменилась.

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