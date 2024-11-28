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Царьград

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Учёные из США подтвердили полную эффективность новой вакцины от ВИЧ

Учёные из США подтвердили полную эффективность новой вакцины от ВИЧ

Очередная фаза испытаний доказала эффективность прививки от смертельного вируса.Учёные из США установили, что при регулярном использовании противовирусного препарата под названием ленакапавир предотвращается 96-99% вероятности заражения ВИЧ в течение полугода.

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