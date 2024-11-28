Учёные из США подтвердили полную эффективность новой вакцины от ВИЧ

Очередная фаза испытаний доказала эффективность прививки от смертельного вируса.Учёные из США установили, что при регулярном использовании противовирусного препарата под названием ленакапавир предотвращается 96-99% вероятности заражения ВИЧ в течение полугода.
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