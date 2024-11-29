Бастрыкин разберётся с челябинской школой, где дети мигрантов избивают русских девочек

vagas Karlito

Таких директоров школ увольнять и на пушечный выстрел не подпускать к школам!) Подумать только до чего дожили! Наших детей в наших же школах третируют пришлые под одобрение какой то толерантой политике в отношении к наехавшим отсталым! Ну и дела!"