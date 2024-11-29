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Царьград

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Бастрыкин разберётся с челябинской школой, где дети мигрантов избивают русских девочек

Бастрыкин разберётся с челябинской школой, где дети мигрантов избивают русских девочек

У директора этого учебного заведения "всё нормально", а власти не увидели межнационального конфликта.

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Комментарии
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vagas Karlito
Таких директоров школ  увольнять и на пушечный выстрел не  подпускать к школам!) Подумать  только до чего дожили! Наших детей  в наших же школах третируют  пришлые под одобрение какой то  толерантой политике в отношении к наехавшим  отсталым! Ну и дела!&quot;
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