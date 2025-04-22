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Закон, порядок, государство

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Домбайские спасатели МЧС России награждены ведомственными наградами за спасение людей из Гоначхирского ущелья

Домбайские спасатели МЧС России награждены ведомственными наградами за спасение людей из Гоначхирского ущелья

Спасателям Домбайского подразделения ПСО вручили ведомственные медали «За спасение на пожаре». Благодаря их слаженным действиям спасены порядка 250 взрослых и детей во время масштабного пожара на территории национального парка в Гоначхирском ущелье КЧР.

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Владимир Алтайцев
Это  правильно  сделали   верха.
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