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Украинский генерал считает, что Зеленский боится Путина

Украинский генерал считает, что Зеленский боится Путина

Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш» высказался о причинах, по которым глава Украины Владимир Зеленский не решится на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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