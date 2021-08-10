Украинский генерал считает, что Зеленский боится Путина

Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш» высказался о причинах, по которым глава Украины Владимир Зеленский не решится на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш» высказался о причинах, по которым глава Украины Владимир Зеленский не решится на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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