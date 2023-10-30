До Купянска 8 км. Харькову приготовиться

Сергей Васильев

Я вообще удивляюсь - почему севернее Харькова не начинает наш глаковерх наступление? Пора уже заканчивать с этой активной обороной, покавсуки не перебьют наших ребят кассетными бомбами, ведь каждый день сколько их 200 и 300-х? И начать, наконец операцию "топливный голод", нанося удары исключительно по нефтебазам и нефтехранилищам, чтобы там встала мёртвой вся техника. Тогда у всук не будет не только БК, но и жратвы и пополнения мясом.