Судорожные приказы командующего сухопутных войск ВСУ Александра Сырского по переброске дополнительных войск и усилению заградотрядов на Купянском направлении – ничего не дали.
До Купянска 8 км. Харькову приготовиться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Думаете, что с хлебом-солью выйдут встречать?
Ответить
2 д.
Zoia Goldshtab
Как бы ни встречали-ждунам приготовиться....
Ответить
2 д.
Сергей Васильев
Я вообще удивляюсь - почему севернее Харькова не начинает наш глаковерх наступление? Пора уже заканчивать с этой активной обороной, покавсуки не перебьют наших ребят кассетными бомбами, ведь каждый день сколько их 200 и 300-х? И начать, наконец операцию "топливный голод", нанося удары исключительно по нефтебазам и нефтехранилищам, чтобы там встала мёртвой вся техника. Тогда у всук не будет не только БК, но и жратвы и пополнения мясом.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии