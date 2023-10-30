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До Купянска 8 км. Харькову приготовиться

До Купянска 8 км. Харькову приготовиться

Судорожные приказы командующего сухопутных войск ВСУ Александра Сырского по переброске дополнительных войск и усилению заградотрядов на Купянском направлении – ничего не дали.

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Комментарии
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Катерина
Думаете,  что  с хлебом-солью выйдут  встречать?
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2 д.
Zoia Goldshtab
Как бы ни встречали-ждунам приготовиться....
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2 д.
Сергей Васильев
Я вообще удивляюсь - почему севернее Харькова не начинает наш глаковерх наступление? Пора уже заканчивать с этой активной обороной, покавсуки не перебьют наших ребят кассетными бомбами, ведь каждый день сколько их 200 и 300-х? И начать, наконец операцию &quot;топливный голод&quot;, нанося удары исключительно по нефтебазам и нефтехранилищам, чтобы там встала мёртвой вся техника. Тогда у всук не будет не только БК, но и жратвы и пополнения мясом.
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3 час.

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