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Зарплата Бишоффа в минском «Динамо» – около 27 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Зарплата защитника минского « Динамо » Джейка Бишоффа составит около 27 миллионов рублей в год. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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