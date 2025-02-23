ВС РФ наступают в Курской области и выжигают технику ВСУ оптоволокном Юлия СоколоваВС РФ наступают в Курской области и выжигают технику ВСУ оптоволокном — именно такие сообщения поступают с линии боевого соприкосновения, где, по словам военных корреспондентов, идёт интенсивная борьба за ключевые населённые пункты.
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