ВС РФ наступают в Курской области и выжигают технику ВСУ оптоволокном Юлия СоколоваВС РФ наступают в Курской области и выжигают технику ВСУ оптоволокном — именно такие сообщения поступают с линии боевого соприкосновения, где, по словам военных корреспондентов, идёт интенсивная борьба за ключевые населённые пункты.