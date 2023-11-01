Хавбек "Спартака" Зиньковский заявил, что в команде были напряженные отношения

Футболист "Спартака" Антон Зиньковский после матча группового этапа Кубка России с "Краснодаром" рассказал, что тренерам команды пришлось делать тимбилдинг, так как в коллективе были напряженные отношения.
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