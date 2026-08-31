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Geely Okavango: особенности, преимущества и недостатки кроссовера

Geely Okavango: особенности, преимущества и недостатки кроссовера

Geely Okavango занимает особую нишу на рынке кроссоверов, предлагая покупателям редкое сочетание вместительности, современных технологий и доступной цены.

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