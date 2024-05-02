Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод

Казалось бы, прошло более двух десятилетий, но стоит только в такси или по радио в супермаркете зазвучать «All That She Wants», «Total Eclipse of the Heart» или «Barbie Girl», как нас накрывает приятная волна ностальгии.
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