Стармер пообещал предоставить Украине больше помощи, чем когда-либо

Великобритания в этом году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время ответов на вопросы журналистов в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 февраля.
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