Стармер пообещал предоставить Украине больше помощи, чем когда-либо

Великобритания в этом году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время ответов на вопросы журналистов в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 февраля.