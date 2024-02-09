Путин рассказал, что не говорил с президентом США Байденом с начала СВО

Поддерживая происходящее на Украине, США совершает огромную ошибку, считает президент. Несмотря на то, что Америка поддерживает происходящее на Украине, Владимир Путин не общался с Джо Байденом после начала СВО.
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