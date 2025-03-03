Царьград Фото: Альгис Микульскис. Царьград Генерал Иван Попов получил новый удар в спину.
Удар в спину генералу Попову: "Спартак" случайно узнал, что уволен из армии
Комментарии
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Александр
У тебя на кухне всё хорошо? Вот там и занимайся делом.
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7 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Здесь и не нужно быть семью пядей во лбу и к бабке ходить не надо,Курскую область просрали или же на лицо факт предательства со стороны высшего командного состава(Генералитета),попробуй найди теперь виноватых, как говорят концы в воду и аля-улю гони гусей.
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6 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Сколько будет продолжаться этот цирк?? Неужели Главнокомандующий не может вмешаться или дружба отменяет справедливость?? Где справедливость, где уважение к участникам СВО? Или все на словах??
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5 час.
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