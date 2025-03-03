Удар в спину генералу Попову: "Спартак" случайно узнал, что уволен из армии

Александр У тебя на кухне всё хорошо? Вот там и занимайся делом.

СТ Сергей Татаринцев Здесь и не нужно быть семью пядей во лбу и к бабке ходить не надо,Курскую область просрали или же на лицо факт предательства со стороны высшего командного состава(Генералитета),попробуй найди теперь виноватых, как говорят концы в воду и аля-улю гони гусей.