Украинского командира заочно приговорили в России за призывы калечить пленных

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы калечить пленных российских военнослужащих.
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