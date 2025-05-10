Россия и Китай высказались об американской программе «Золотой купол»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Масштабная программа США «Золотой купол» носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
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