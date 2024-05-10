Израиль считает Пугачеву и других артистов из России израильтянами

Они все успешно интегрировались в стране По мнению посла Израиля в России Симоны Гальперин, все российские артисты, уехавшие в Израиль, успешно интегрировались на новой родине, а Израиль считает их израильтянами.
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