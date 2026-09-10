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Copper Stocks Hammered As White House Tariff Doubts Rattle Metals Trade

Copper Stocks Hammered As White House Tariff Doubts Rattle Metals Trade

Copper Stocks Hammered As White House Tariff Doubts Rattle Metals Trade Copper future and related stocks plunged on Thursday morning after a Reuters report said that the White House's "copper tariff plan stalls amid affordability concerns.

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