Copper Stocks Hammered As White House Tariff Doubts Rattle Metals Trade Copper future and related stocks plunged on Thursday morning after a Reuters report said that the White House's "copper tariff plan stalls amid affordability concerns.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым