Миллионы людей с радостью следили за счастливой жизнью матери восьми детей. Теперь весь мир убежден, что ей нужна помощь

34-летняя американская фермерша Ханна Нилман, известная в сети как Balleriina Farm и прославившаяся в TikTok как «идеал традиционной жены», в конце июля дала интервью журналистке британского издания The Times Меган Агнью, которое изменило представление миллионов наблюдавших за ней зрителей о ее счастливой жизни на ферме в Юте.