Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Немецкая экономика гибнет без русского газа

Немецкая экономика гибнет без русского газа

Санкции жестоко ударили по промышленности Германии. Знаменитый Гудиер закрывает два своих завода по производству шин в Фюрстенвальде и Фульде — это означает минус две тысячи рабочих мест и минус огромное количество выпущенных шин.

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