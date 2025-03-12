ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Не хочешь быть бабомужиком в браке- не ишачь. А жрать то на что?

Не хочешь быть бабомужиком в браке- не ишачь. А жрать то на что?

Приветствую всех в своем фейском гнезде) Просто поболтаем) Наконец то я улеглась в кровать, завтра на второй прием ко врачу с ногой ,а я только угомонилась🤣 Ну и пять минут выдалось посидеть в соцсетях, а там как всегда ад какой то беспросветный.

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