Нил Робертсон вышел в финал турнира Tour Championship 2022 по снукеру

Нил Робертсон обыграл Ронни О’Салливана со счетом 10-9 в полуфинале на турнире Tour Championship 2022 по снукеру и вышел в финал против Джона Хиггинса или Луки Бреселя, сообщает World Snooker Нил Робертсон (фото: WST) Новости Tour Championship 2022 Турнирная таблица, результаты Tour Championship 2022 Расписание трансляций Tour Championship 2022 Действующий Чемпион Нил Робертсон выдержал шквал пяти сенчури-брейков от Ронни О’Салливана и одержал победу со счетом 10-9 в полуфинале турнира Tour Championship 2022 по снукеру в Лландидно.