Лукашенко заявил о возможном повторении украинского сценария в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» заявил, что в случае отделения от России в 2020 году страна могла бы столкнуться с событиями, подобными тем, что происходят на Украине сейчас.
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