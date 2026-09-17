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Царьград

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Лукашенко заявил о возможном повторении украинского сценария в Беларуси

Лукашенко заявил о возможном повторении украинского сценария в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» заявил, что в случае отделения от России в 2020 году страна могла бы столкнуться с событиями, подобными тем, что происходят на Украине сейчас.

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