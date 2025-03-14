Психолог Спижевой рассказал, как преступники манипулируют детьми в соцсетях и в реальной жизни

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. В последние годы в России участились случаи груминга. Так называют методы, которые преступники используют для установления доверительных отношений с детьми с целью последующего совращения и эксплуатации.
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