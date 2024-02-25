В Рязанской области жители двух деревень остались без еды и медпомощи из-за заснеженной дороги

Два населённых пункта Ухоловского района Рязанской области оказались отрезанными от цивилизации.Речь идёт о селе Смолеевка и деревне Сухарево, жители которых фактически заперты из-за неочищенной автотрассы Ухолово – Александро-Невский.
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