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В Рязанской области жители двух деревень остались без еды и медпомощи из-за заснеженной дороги

В Рязанской области жители двух деревень остались без еды и медпомощи из-за заснеженной дороги

Два населённых пункта Ухоловского района Рязанской области оказались отрезанными от цивилизации.Речь идёт о селе Смолеевка и деревне Сухарево, жители которых фактически заперты из-за неочищенной автотрассы Ухолово – Александро-Невский.

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