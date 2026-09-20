Моуринью пришел на пресс-конференцию с распечаткой двух фолов «Атлетико»: «Это явные красные карточки»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после поражения от «Атлетико» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги на пресс-конференции продемонстрировал распечатку с двумя эпизодами нарушений со стороны игроков соперника.
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