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Дороги в районе Резервной отремонтируют не раньше, чем через два года

Дороги в районе Резервной отремонтируют не раньше, чем через два года

В Уссурийске изменили сметную стоимость строительства дорог и проездов в районе улицы Резервной. Затраты на объект выросли до 233 млн рублей, начало работ запланировано на 2023 год, сообщает ИА UssurMedia.

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