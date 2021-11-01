Дороги в районе Резервной отремонтируют не раньше, чем через два года

В Уссурийске изменили сметную стоимость строительства дорог и проездов в районе улицы Резервной. Затраты на объект выросли до 233 млн рублей, начало работ запланировано на 2023 год, сообщает ИА UssurMedia.
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