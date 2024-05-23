Калужанин украл 333 тысячи рублей при выполнении муниципального контракта

Индивидуальный предприниматель, заключивший муниципальный контракт на благоустройство улицы в Козельске, привлекается к уголовной ответственности за мошенничествоИндивидуальный предприниматель, заключивший муниципальный контракт на благоустройство улицы в Козельске, привлекается к уголовной ответственности за мошенничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)