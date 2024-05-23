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Калужские новости

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Калужанин украл 333 тысячи рублей при выполнении муниципального контракта

Калужанин украл 333 тысячи рублей при выполнении муниципального контракта

Индивидуальный предприниматель, заключивший муниципальный контракт на благоустройство улицы в Козельске, привлекается к уголовной ответственности за мошенничествоИндивидуальный предприниматель, заключивший муниципальный контракт на благоустройство улицы в Козельске, привлекается к уголовной ответственности за мошенничество.

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